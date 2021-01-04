Жительница Великобритании, переболевшая COVID-19, рассказала о редких пугающих симптомах, которые она испытала во время борьбы с инфекцией. Ее слова приводит Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как рассказала 39-летняя Фелисити Коллинсон, у нее диагностировали коронавирус на Рождество, 24 декабря. Женщина надеялась, что ей удастся легко перенести заболевание в силу хорошей физической формы и молодого возраста, однако в действительности ее состояние серьезно ухудшилось.

Помимо таких распространенных симптомов, как повышение температуры, кашель и головные боли, британка столкнулась с гораздо более редкими проявлениями коронавируса. У нее наблюдались головокружение, тошнота, дрожь и сильная боль в глазах. Кроме того, у Коллинсон отекла шея, что, по ее словам, выглядело пугающе.

"Железы под моей челюстью раздулись, как у Франкенштейна. Было похоже, будто у меня под шеей по половинке яблока. Губы сухие и шелушащиеся. Глаза налились кровью", - описала женщина свои симптомы.

По ее словам, хуже всего она себя чувствовала на восьмой день после постановки диагноза. Состояние женщины начало улучшаться только на десятый день течения болезни.