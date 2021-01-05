Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

Наличие учащенного пульса может говорить о заражении человека коронавирусом, пишет Express со ссылкой на сведения COVID Symptom Study, передает Day.Az.

В ходе исследования с помощью мобильного приложения удалось проанализировать данные свыше чем 4 млн пациентов по всему миру. Оказалось, что COVID-19 может спровоцировать нерегулярную или высокую частоту сердечных сокращений, превышающую более 100 ударов в минуту.

Частоту пульса необходимо измерять в состоянии покоя, без стресса и физических нагрузок, норма в этом случае - от 60 до 100 ударов в минуту.

Авторы исследования уточняют, что волноваться стоит только если нерегулярная или высокая частота сердечных сокращений обнаруживается неоднократно, при этом никаких сердечных патологий у человека ранее диагностировано не было.