Китай увеличит мощности производства вакцины от COVID-19

Министерство промышленности и информатизации КНР во вторник пообещало прилагать всевозможные усилия для продвижения органической стыковки различных производственных цепочек, связанных с вакциной от COVID-19, ускорения процесса запуска ее в масштабное производство и расширения производственных мощностей, чтобы обеспечить достаточные поставки этого препарата, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Синьхуа, передает Day.Az.

Замминистра промышленности и информатизации Ван Цзянпин заверил, что Китай будет стабильными темпами расширять масштабы производства вакцины, обеспечивая ее качество и безопасность.

Ведомство призвало предприятия разработать научно обоснованные планы по максимизации производственных возможностей с целью обеспечения поставок вакцины от COVID-19, отметил Ван Цзянпин.

По его словам, министерство уже создало специальную рабочую группу, которая будет еженедельно мониторить и координировать производственную деятельность ключевых предприятий, связанных с вакциной от COVID-19.

Для обеспечения стабильности цепочек поставки вакцины министерство также выразило готовность продвигать технологические прорывы для ускорения производства ключевого сырья, необходимого для вакцины, а также помочь в усилении стыковки спроса и предложения между предприятиями-поставщиками и перерабатывающими предприятиями.

На настоящий момент 18 китайских предприятий оборудуют линии для производства вакцины от COVID-19. Министерство выразило уверенность в том, что благодаря дальнейшему выявлению производственного потенциала Китай будет в силах удовлетворить спрос на этот препарат.

Менеджер китайской государственной фармацевтической компании China National Biotec Group Чжан Цзинь заявил о планах компании на 2021 год расширить производственные мощности до 1 миллиарда доз инактивированной вакцины.