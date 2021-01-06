Найдено подавляющее коронавирус вещество

Ученые обнаружили, что применяющиеся для лечения гиперхолестеринемии флувастины могут подавлять коронавирус. Немецкие и шведские специалисты опубликовали свою работу на портале MedRxiv.

Исследователи считают, что данное вещество может оказывать влияние на зараженные клетки легких, тем самым препятствуя трансляции и репликации вируса. Ученые выяснили, что статины оказывают положительный эффект на течение болезни у пациентов. Отмечается, что флувастатин не представляет никакой опасности для организма человека.

Ранее немецкие ученые назвали уничтожающее коронавирус природное средство. Согласно данным исследования, глицирризиновая кислота, которая содержится в корне солодки, может подавлять вирус. Специалисты выяснили, что водный экстракт из корня солодки обладает нейтрализующим эффектом.