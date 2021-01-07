От каких продуктов лучше отказаться, если хотите снизить риск артрита

Артрит - распространенное заболевание, связанное с воспалением в суставах, по статистике ему подвержены от 42% до 47% людей разных возрастов. Причин у артрита может быть много, и одна из них кроется в питании - некоторые продукты способствуют развитию воспалений, из-за чего ситуация только усугубляется. В нашем материале рассказываем о 5 продуктах, от которых лучше отказаться, если хотите избежать артрита.

Добавленный сахар

Сахар неизменно возникает в каждом списке "нежелательных" продуктов, поскольку пользы от него и правда никакой. В разных количествах он содержится практически во всех продуктах, даже самых полезных, и с этим ничего не сделаешь, а вот от добавленного сахара специалисты рекомендуют отказаться. Сахар провоцирует развитие воспалительных процессов в организме, плохо влияет на здоровье кишечника и ускоряет процессы старения.

Красное мясо

Многие исследования связывают употребление красного мяса с развитием воспалений, которые становятся причиной артрита. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение мясу курицы или рыбе, особенно жирной. Она не только богатый источник белка и минералов, но и содержит полезные омега-3 кислоты, которые оказывают противовоспалительное действие.

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Продукты, содержащие глютен

Глютен - растительный белок, содержащийся в пшенице, ржи и ячмене. Кажется, от адептов ЗОЖа глютену досталось больше всего: ему приписывали пагубное влияние на ЖКТ, называли причиной набора лишнего веса и депрессии. Если все вышеперечисленное научных обоснований не имеет, то недавние исследования установили связь употребления глютена с развитием воспалений в организме, и артрита в частности.

Алкоголь

Любой алкоголь (кроме сухого вина) содержит ударную дозу сахара, о вреде которого мы уже сказали, и, конечно же, спирт - один из главных провокаторов воспалений в организме. Регулярное злоупотребление спиртосодержащими напитками способно усугубить симптомы артрита, стать причиной набора веса и ускорить старение. На вечеринке отдавайте предпочтение сухому вину и не пейте больше одного бокала.

Соленая пища

Исследования связывают высокий уровень потребления соли с более вероятным развитием артрита. Это связано с тем, что соль провоцирует воспаления и пагубно сказывается на здоровье костей и суставов. Еду стоит солить осторожнее, от фастфуда вовсе отказаться (или хотя бы ограничить) и использовать полезные альтернативы соли, которые не принесут вреда организму.

Bazaar