Ученые назвали худшие долгосрочные последствия COVID

Ученые из США и Великобритании определили худшие долгосрочные последствия коронавируса. У целого ряда людей эти симптомы не проходят долгое время.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в частности, некоторые люди на протяжении месяцев после перенесенного COVID страдают от "тумана в голове", неспособности сфокусироваться. У них наблюдаются миокардит (воспаление сердечной мышцы), боль в тестикулах, повреждения почек и проблемы с мочеиспусканием, сообщает Mirror.

Кроме того, у некоторых пациентов были зафиксированы инсульты, припадки и судороги.

Многие переболевшие коронавирусом пожаловались на невозможность вернуться к работе в течение полугода после перенесенного заболевания.

В целом, негативные последствия COVID ощутил каждый пятый переболевший.