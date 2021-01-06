Доктор Мясников усомнился в китайском происхождении коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в том, что коронавирус впервые появился на территории Китая. О происхождении COVID-19 он порассуждал в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мясников начал пост с того, что согласен с Пекином, который отрицает происхождение коронавируса на его территории. Врач назвал наивной теорию о том, что "на какого-то броненосца или муравьеда нагадила летучая мышь", а затем кого-то из этих животных съел китаец.

По словам доктора, теория происхождения вируса из Уханя напоминает отвлекающий маневр. Он объяснил это тем, что в различных регионах мира почти синхронно начали болеть люди "с непривычно высокой степенью распространения". Например, во Франции первый случай COVID-19 задокументировали задолго до официального первого пациента, а в России отметили непривычно высокую вспышку вирусных пневмоний еще осенью 2019 года.

"Понимаете: нам подсовывают теорию "единой вспышки", а на самом деле мы ровно ничего не знаем! И я просто рад незамеченному широкой публике указу президента об отслеживании инфекционной угрозы и правильному реагированию на нее", - заявил Мясников.

Врач также добавил, что у россиян есть почти уникальный шанс - "использовать природный "морозоустойчивый" характер нашего народа как инструмент борьбы с массированной атакой".

"Давайте воспринимать COVID-19 как природное явление - не демонизировать, не приумножать, не паниковать. Соблюдать те меры, что можем", - отметил Мясников.