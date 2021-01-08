Названа главная опасность "нигерийского" штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Нигерии, может иметь более высокую патогенность, сообщает Express со ссылкой на вирусолога Сандея Омнилабу, передает Day.Az.

"С клинической точки зрения мы можем сказать, что у нас больше людей, имеющих более серьезные признаки и симптомы заболевания", - сказал он.

При этом штамм имеет также более высокую скорость распространения, чем у предыдущих вариантов. Так, по словам Омнилабу, один человек может передать болезнь одновременно четырем или пяти членам семьи.

Ученые отметили, что мутации - естественное явление для вируса, однако более тяжелые формы заболевания, вызванные новым штаммом, требуют очень тщательного изучения данного варианта.

О появлении в Нигерии нового штамма коронавируса стало известно в конце декабря. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), новый вариант был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных в нигерийском штате Осун.

Медики отмечали, что выводы об уникальности нового варианта коронавируса основаны на двух или трех генетических последовательностях.