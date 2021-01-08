Названы неочевидные признаки сердечного приступа

Чаще всего на сердечный приступ указывает боль или давление в груди, однако могут наблюдаться и другие неожиданные признаки инфаркта миокарда. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Профессор Адам Тейлор из Ланкастерского университета отметил, что обеспокоенность должен вызвать налет на зубах, который похож на липкую пленку. Ученый объяснил, что в налете активно развиваются "плохие" бактерии, которые могут попасть в кровоток, вызвать воспаление сосудов и стать причиной сердечного приступа.

Тейлор предупредил, что насторожить должен и кислый привкус во рту. Кроме того, опасна боль в челюсти, которую многие описывают как сильную зубную боль. Ученый добавил, что это также может быть симптомом сердечного приступа.