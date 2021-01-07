Онколог оценил возможность коронавируса провоцировать рак

Врач-онколог Михаил Мяснянкин оценил возможность развития онкологических заболеваний у пациентов, перенесших COVID-19. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, роль вирусов в канцерогенезе, то есть как причина возникновения рака, на сегодняшний день доказана и изучена. При этом сейчас преждевременно говорить, что коронавирус может провоцировать онкологическое заболевание. "Это связано с тем, что пока не до конца и не досконально изучены последствия влияния инфекции на пациентов", - пояснил врач.

Мяснянкин отметил, что в связи с этим следует продолжать наблюдение за пациентами, перенесшими COVID-19, а также планировать исследования по выявлению роли коронавируса и влияния на канцерогенез.