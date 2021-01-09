Ученые назвали предотвращающий рак напиток

Американские ученые сообщили, что чай с имбирем обладает целебными свойствами, снижает уровень холестерина и риск развития рака. Кроме того, напиток способен облегчить боль в суставах. Об этом пишет express.co.uk со ссылкой на Национальную медицинскую библиотеку США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно результатам многочисленных исследований, имбирь обладает противораковыми свойствами благодаря веществу гингерол, содержащемуся в корне растения. Ученые выявили также, что имбирь становится в два раза полезнее в сочетании с зеленым чаем.

В ходе эксперимента выяснилось, что у 30 человек, которые потребляли два грамма экстракта имбиря в день, значительно снизился риск рака кишечника из-за благоприятного влияния этого растения на орган. Имбирь также помогает контролировать высокое кровяное давление благодаря содержанию в нем салицилата - компонента аспирина, разжижающего кровь.

Кроме того, растение можно использовать как натуральное средство, которое помогает облегчить боль и укрепить иммунную систему.