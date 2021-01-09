Назван идеальный момент для вакцинации от COVID-19

Тем, кто уже переболел коронавирусом, прививаться от COVID-19 можно будет тогда, когда количество антител снизится до показателей "серой зоны", заявил URA.RU научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов, передает Day.Az.

Несмотря на то, что производители тестов на антитела к COVID-19 используют разные шкалы, у всех есть показатель под названием "серая зона", который подразумевает, что результат теста и не положительный, и не отрицательный.

Антитела следует проверять раз в полтора месяца, так как их число постепенно снижается.

По словам завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова, вакцинация представляет собой имитацию заражения вирусом.

Если у человека высокий титр антител, который превышает пороговые значения в три - четыре раза, то он защищен не меньше уже вакцинированного. При этом Нетесов напомнил, что есть и клеточный иммунитет.

"И клетки иммунной памяти, и далеко не всегда их наличие коррелируют с титром антител. Так что окончательный ответ на это дадут только время и наблюдения за вакцинированными и достоверно переболевшими", - отметил он.