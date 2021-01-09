Ученые назвали симптомы затяжной формы коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Express.

Специалисты рассказали, что при затяжной форме заболевания симптомы не проходят в течение более чем 12 недель. При этом они отмечают, что признаки вируса у различных пациентов могут сильно варьироваться. Среди основных симптомов ученые назвали боли в грудной клетке, мышцах и суставах, а также учащенное сердцебиение, постоянное недомогание, кашель и проблемы с желудком. Также некоторые заболевшие могут стакиваться с "туманом в голове", нарушениями сна, головокружениями или бредом.