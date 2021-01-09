https://news.day.az/medicine/1305464.html Ученые назвали симптомы затяжной формы коронавируса
Ученые назвали симптомы затяжной формы коронавируса
Ученые назвали симптомы затяжной формы коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Express.
Специалисты рассказали, что при затяжной форме заболевания симптомы не проходят в течение более чем 12 недель. При этом они отмечают, что признаки вируса у различных пациентов могут сильно варьироваться. Среди основных симптомов ученые назвали боли в грудной клетке, мышцах и суставах, а также учащенное сердцебиение, постоянное недомогание, кашель и проблемы с желудком. Также некоторые заболевшие могут стакиваться с "туманом в голове", нарушениями сна, головокружениями или бредом.
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