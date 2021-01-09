Врач рассказал о новом способе укрепления иммунитета

В пандемию коронавируса важно закаливать горло.

Как передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец, об этом заявил врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Он напомнил, что вирусы и бактерии попадают в организм через верхние дыхательные пути, в то числе через глотку, где они должны миновать лимфоэпителиальное кольцо, состоящее из гланд, аденоидов, язычной миндалины и трубных валиков.

Если иммунитет этих тканей хороший, вся инфекция будет в этом кольце утилизирована, отметил Зайцев. Говоря о закаливании, врач рассказал о скандинавской методике. Для этого нужно взять соки цитрусовых, залить в небольшие формочки и заморозить, а затем эти льдинки рассасывать. "В цитрусе много витамина С, он укрепляет слизистую оболочку, а льдом мы тренируем заднюю стенку глотки, нашу лимфоидную ткань", - объяснил врач. Эту процедуру нужно повторять регулярно до двух раз в день, но важно не переусердствовать.

Закаливающее воздействие на носоглотку также оказывают зимние прогулки, добавил Зайцев. При этом Зайцев подчеркнул, что все эти приемы не подходят тем, кто страдает субатрофией и атрофией задней стенки глотки, при воспалениях верхних дыхательных путей и при инфекционных заболеваниях.