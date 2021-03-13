Вирусолог оценил влияние новых мутаций коронавируса на эффективность вакцин

Вирусолог Александр Лукашев оценил влияние новых мутаций коронавируса на эффективность вакцин. Об этом член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета рассказал в эфире телеканала "Россия 24", передает ТАСС.

По его словам, вирус продолжит мутировать и постепенно все сильнее избегать иммунитета в организме человека, однако это произойдет не сразу. Лукашев подчеркнул, что с каждой значимой мутацией вакцины будут терять 5-10 процентов эффективности, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В то же время специалист отметил, что современные вакцины эффективны против британского штамма коронавируса.