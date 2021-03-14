Названы способные вызвать рак вирусы

Доктор медицинских наук Владимир Гурцевич назвал вирусы, способные вызвать рак. Об этом профессор, главный научный консультант лаборатории вирусного канцерогенеза НМИЦ онкологии им. Блохина рассказал в беседе с "АиФ", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гурцевич отметил, что вирусы, которые зачастую являются нашими естественными сожителями и присутствуют в организмах большинства людей, могут при определенных условиях приводить к онкологии.

Специалист пояснил, что вирусы гепатита В и С могут вызвать рак печени, а вирус Эпштейна-Барр - лимфому Ходжкина, неходжкинские лимфомы и рак носоглотки. В то же время некоторые типы вирусов папилломы человека приводят к возникновению рака шейки матки, рта или глотки.

Помимо этого, эксперт добавил, что вирус герпеса человека 8-го типа может способствовать образованию саркомы Капоши и некоторых лимфом, Т-лимфотропный вирус человека - Т-клеточного лейкоза и Т-клеточной лимфомы, полиомавирус клеток Меркеля - саркомы Меркеля.

Гурцевич подчеркнул, что злокачественная опухоль у пациента, если и появляется, то обычно не сразу после заражения вирусом, а после латентного периода, который длится от 3-5 до 15-20 лет.