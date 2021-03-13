Медики рассказали, что нельзя делать при боли в желудке

Врачи рассказали, какие методы предосторожности стоит предпринять при боли в желудке. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет 20 minutos.

Специалисты Национальной медицинской библиотеки США рекомендуют для ослабления болевого синдрома отказаться от приема твердой, жареной и жирной пищи.

Кроме того, эксперты советуют избегать употребления цитрусовых и молочных продуктов, кофеина, алкоголя, газированных напитков и продуктов на основе томатов.

Медики также призывают не принимать какие-либо лекарства до консультации со специалистом и постановки точного диагноза.

Для облегчения боли в желудке рекомендуется увеличить количество потребляемой жидкости, особенно воды, а также продуктов, богатых клетчаткой, в частности овощей и фруктов.

В качестве натурального анальгетика эксперты советует принимать настой ромашки, обладающий расслабляющим и успокаивающим свойством, и настой вербены лимонной.

Ранее врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная рассказала, что переедание может стать причиной хирургического вмешательства, так как оно приводит к растягиванию желудка и еще большему употреблению пищи.

