Этот препарат может стать панацеей от коронавируса

Ивермектин - препарат, используемый в Чехии при лечении COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на днях минздрав страны одобрил применение этого лекарства в клиниках при лечении пациентов. В министерстве посчитали, что в борьбе против коронавируса этот препарат вполне подходит. Курс лечения будет назначать лечащий врач, но от больного потребуется письменное согласие.

Тем не менее, лечение Ивермектином находится пока на уровне клинических испытаний. Поэтому его пока нельзя считать стандартной терапией. Пока же опыт лечения им дает положительные результаты.