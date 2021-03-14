https://news.day.az/medicine/1325160.html Кардиолог рассказал об опасности отеков
Кардиолог рассказал об опасности отеков
Кардиолог Сергей Иванов рассказал, что отеки могут указывать на развитие опасных болезней, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Отеки - это первое проявление может быть хронической сердечной недостаточности, поэтому к любым отекам нужно относиться очень серьезно", - рассказал он радиостанции "Говорит Москва".
При этом специалист отметил, что отеки могут быть связаны с патологией почек, гормональными и сосудистыми осложнениями.
Также Иванов посоветовал следить за уровнем артериального давления и фиксировать его показатели в личном дневнике.
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