Врач рассказал, как избавиться от непроходящего кашля

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос подписчицы, которая попросила его назвать способ избавиться от непроходящего кашля после коронавирусной инфекции. Свои рекомендации доктор опубликовал в Instagram.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, женщина рассказала, что переболела COVID-19 в легкой форме, после чего у нее уже больше месяца не проходит сильный кашель. Она уточнила, что следит за температурой и влажностью воздуха, однако это не помогает избавиться от проблемы. "Уже ребра болят, коллеги косятся..." - пожаловалась подписчица.

"К сожалению, никаких "волшебных" таблеток в вашей ситуации нет", - констатировал Комаровский. Однако, по словам врача, ускорить возвращение к нормальному самочувствию помогут дозированные физические нагрузки, свежий воздух, прогулки возле водоемов и в лесу, правильное питание, хорошее настроение и позитивный взгляд на мир.

Самое главное в такой ситуации - это оптимизм и настрой на выздоровление после COVID-19, заключил доктор.