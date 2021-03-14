Кардиолог назвал неожиданный симптом опасных заболеваний

Кардиолог Сергей Иванов назвал неожиданный симптом опасных заболеваний в эфире радиостанции "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач призвал отслеживать появление отеков. "Они не всегда бывают связаны только с сердечно-сосудистой системой, это может быть и патология почек, и гормональные, и сосудистые осложнения", - предупредил специалист. По его словам, отек ног, который образуется к вечеру, может свидетельствовать о сердечной недостаточности.

Иванов порекомендовал регулярно отслеживать уровень артериального давления и фиксировать показатели в личном дневнике.