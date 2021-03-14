https://news.day.az/medicine/1325181.html Кардиолог назвал неожиданный симптом опасных заболеваний
Кардиолог назвал неожиданный симптом опасных заболеваний
Кардиолог Сергей Иванов назвал неожиданный симптом опасных заболеваний в эфире радиостанции "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Врач призвал отслеживать появление отеков. "Они не всегда бывают связаны только с сердечно-сосудистой системой, это может быть и патология почек, и гормональные, и сосудистые осложнения", - предупредил специалист. По его словам, отек ног, который образуется к вечеру, может свидетельствовать о сердечной недостаточности.
Иванов порекомендовал регулярно отслеживать уровень артериального давления и фиксировать показатели в личном дневнике.
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