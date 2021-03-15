Российский врач заявил о невозможности улучшения иммунитета

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов заявил о невозможности улучшения иммунитета. Он рассказал "Аргументам и Фактам" о мифах, связанных с иммунитетом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врача, в "межсезонье" даже у здоровых людей отмечается тенденция к снижению иммунитета, однако улучшить его нельзя, так как "состояние иммунитета определяется в том числе и наследственностью".

"Его можно лишь поддерживать в "рабочем" состоянии, а для этого не нужно предпринимать каких-то специальных мер. Достаточно внимательнее относиться к своему здоровью (это не будет лишним ни в один сезон) и укреплять иммунитет естественными методами - прогулками, умеренной физической активностью, полноценным сном и рациональным питанием", - посоветовал Костинов.

Также врач пояснил, что вмешиваться в работу иммунной системы без необходимости крайне нежелательно. По словам Костинова, сильный иммунитет - не всегда благо. "Избыточная активность иммунной системы лежит в основе аутоиммунных заболеваний (при которых иммунные клетки разрушают собственный организм)", - отметил специалист.

Кроме того, эксперт предупредил, что народные средства (лук, чеснок, сельдерей, имбирь) убивают вирусы и бактерии, чем "облегчают работу иммунной системе", однако никак не влияют на нее. Врач напомнил о важности питания и отсутствия стресса для иммунитета и назвал вакцинацию одним из самых эффективных способов его укрепления. "Любая вакцина действует как иммуномодулятор и активизирует факторы защиты, в том числе и вакцина от коронавируса", - заключил Костинов.