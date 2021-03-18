Назван фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 почти в четыре раза

Люди, которые ходят медленно, имеют почти в четыре раза выше шанс умереть от COVID-19 по сравнению с теми, кто предпочитает быстрый темп ходьбы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Daily Mail, ссылаясь на исследование ученых Университета Лестера.

Авторы работы проанализировали показатели более 412 тысяч людей из Биобанка Великобритании (база медицинских и генных данных полумиллиона граждан королевства в возрасте от 40 до 69 лет), изучив взаимосвязи между заболеваемостью COVID-19, весом и темпом ходьбы.

Специалисты выяснили, что люди с медленным темпом ходьбы умирали от коронавируса в 3,75 раза чаще. Кроме того, у людей с нормальным весом, ходящих медленно, в 2,5 раза выше риск развития тяжелой формы COVID-19, чем у людей с лишним весом, но быстрым шагом.

При этом риски оказались одинаково высоки у медлительных людей как с нормальным весом, так и с ожирением.

По мнению ученых, люди с более быстрым темпом ходьбы имеют более здоровую сердечно-сосудистую систему, что может оказывать влияние на течение болезни. Однако точная причина полученных результатов все же остается неясной, признали исследователи.