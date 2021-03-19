Ученые обнаружили почти неуязвимые варианты коронавируса

Коронавирус, долго находящийся в организме людей с ослабленным иммунитетом, обучается новым методам защиты и становится почти неуязвимым. Такой путь SARS-CoV-2 в организме одного пациента американские ученые отслеживали в течение пяти месяцев, передает Day.Az со ссылкой на Profile.ru.

Как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале The Cell, такие люди становятся хроническими носителями коронавируса. Он вырабатывает защиту от ослабленного иммунитета, причем все время ее меняет. В результате SARS-CoV-2 накапливает мутации, которые способны противостоять и антителам, и противовирусным препаратам.

Носителем такого вируса в итоге оказался и пациент из Бостона, которого обследовали ученые из Гарвардской медицинской школы (HMS) и Бостонского университета. Его лечили иммуноподавляющими препаратами. В итоге попавший в организм коронавирус накопил восемь мутаций в спайковом белке, которым цепляется за клетки.

На тот момент, ограниченный одним организмом штамм был уникальным. Лишь позже примененные им "методы" появились в британском и южноафриканском коронавирусах-мутантах. По мнению исследователей, средством борьбы с такими штаммами могут быть вакцины на основе мРНК, которые нацеливаются на весь спайковый белок, а не его часть.