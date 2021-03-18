Пожилые люди оказались особенно уязвимы для повторного заражения COVID

Люди старше 65 лет подвержены более высокому риску повторного заражения коронавирусом. Соответствующие данные содержатся в исследовании датских ученых, опубликованном в журнале Lancet.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по информации специалистов, в целом уровень защиты от повторного заражения COVID у переболевших людей составляет 80,5 процента. Однако среди людей старше 65 лет этот уровень падает до 47,1 процента.

Таким образом, пожилые люди оказались особенно уязвимыми для коронавируса.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о случаях повторного заражения коронавирусом. По его словам, подобные случаи фиксируются довольно редко, можно сказать, что они единичные.

Стоит отметить, что в мире сообщали уже о многократных случаях заражения коронавирусом одних и тех же пациентов. Так, в Украине фиксировались "тройные" заражения.

Впрочем, в данном случае речь может идти не о, собственно, новых заражениях, а о неполном излечении от опасной инфекции. Вирус продолжал персистировать внутри человеческого организма, но по каким-то причинам не обнаруживался тестами.