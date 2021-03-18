Вирусолог оценил опасность новых штаммов коронавируса

Российские эксперты оценили опасность постепенно проникающих в Россию новых штаммов коронавируса и выяснили, какой из них является самым опасным.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов рассказал "Известиям", что наибольшую опасность представляют британский штамм и штамм из ЮАР.

"Опасность этого (британского - РЕН ТВ) штамма коронавируса, по мнению ученых, в том, что он размножается быстрее и именно поэтому вытесняет старые варианты. Кроме того, у этого варианта, скорее всего, больше патогенность, то есть он вызывает более тяжелое заболевание", - отметил вирусолог.

При этом штамм из ЮАР является более опасным, чем британский, так как вакцинам будет сложнее справиться с ним в организме человека.

"Из-за <...> изменений в вирусе существующие вакцины уже не так эффективно будут от него защищать", - подчеркнул вирусолог.

При этом эксперт отметил, что если вакцинация в России будет идти теми же темпами, нового всплеска заболевания ждать не стоит.

Ранее РЕН ТВ рассказывал, что южноафриканский штамм коронавируса добрался до России. В то же время подчеркивается, что "бразильского" варианта на территории страны не было выявлено.