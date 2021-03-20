Американские врачи: сухость в глазах – признак серьезного заболевания

Проблемы с глазами могут указывать на артрит, об этом пишет Express со ссылкой на данные американских врачей, передает Day.Az.

Как отмечают специалисты, воспалительные процессы влияют на коллаген - главный компонент соединительной ткани. Склер и роговица, в свою очередь, состоят из коллагена, поэтому ревматоидный артрит может проявляться, в частности через сухой кератит, известный также как "синдром сухого глаза". Признаками этого состояния являются ощущение постороннего предмета в глазу, сухость и нечеткое зрение.

Ранее стало известно, что предвестником ревматоидного артрита является онемение рук или ног. Также это состояние может быть связано с болезнями позвоночника: опухолями, остеохондрозом, межпозвонковыми грыжами или сужением спинномозгового канала.

Ревматоидный артрит - системное воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением мелких суставов по типу эрозивно-деструктивного полиартрита неясной этиологии со сложным аутоиммунным патогенезом.

Впервые может проявиться после тяжелой физической нагрузки, эмоционального шока, утомления, в период гормональной перестройки, воздействия неблагоприятных факторов или инфекции.