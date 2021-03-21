https://news.day.az/medicine/1327250.html Одержать победу над COVID-19 к концу года не удастся - ВОЗ
Одержать победу над COVID-19 к концу года не удастся - ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не наблюдает на данный момент глобального снижения заболевания COVID, а скорее, как в Европе, фиксирует их рост.
Как передает Day.Az, об этом РИА Новости заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
"Если мы посмотрим сейчас на текущую ситуацию, мы все еще увидим, что мы не наблюдаем глобального снижения, а скорее, как в Европе, увеличения числа случаев", - сказала Вуйнович.
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