Ученые выяснили, как AstraZeneca вызывает тромбоз

Ученые в Германии и Норвегии независимо друг от друга выяснили, как вакцина AstraZeneca способна вызывать тромбоэмболические осложнения у привившихся людей.

Дело в том, что препарат британско-шведской компании может вызывать аутоиммунную реакцию, провоцирующую образование кровяных сгустков, сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Из-за аутоиммунной реакции появляются антитела, которые затем взаимодействуют с тромбоцитами. Выявить осложнение у пациентов можно с помощью исследования крови.

Ранее сообщалось, что ряд стран приостановил вакцинацию AstraZeneca, в том числе Испания, Германия, Дания, Латвия, Италия, Испания, Норвегия. Причиной стала вероятная связь между образованием тромбов, аллергическими реакциями и прививкой. ВОЗ исследует безопасность этого препарата, однако пока рекомендует его использовать.

Представители компании AstraZeneca заявили о безопасности вакцины от COVID-19 на фоне сообщений из ряда стран, приостановивших использование вакцины.