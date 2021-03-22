Как дыхательная гимнастика восстанавливает легкие

Реабилитолог Дмитрий Сандул в интервью радио Sputnik рассказал о дыхательной гимнастике, которая поможет в восстановлении легких, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач заявил, что люди используют возможности легких только на 30-40 процентов. "Самое простое, что вообще можно делать - научиться пользоваться дыханием и задержками", - сказал он.

Дыхательная гимнастика может помочь, в том числе, восстановить легкие после коронавирусной инфекции, добавил специалист. Так, чтобы убрать последствия коронавируса, нужно использовать пранаяму - технику дыхания, которая известна в Индии. "Мы делаем вдох носом, увеличиваем его максимально долго, такой же спокойный длинный выдох. Можно практиковать "квадратное" дыхание: вдох и выдох на четыре счета, регулировать длительность вдоха и выдоха", - пояснил Сандул.

Не стоит делать дыхательную гимнастику в медицинской маске, поэтому нужно выбирать такое место для упражнений, где гарантированно нет никакой инфекции. "Желательно минимум два раза в день, утром и вечером, уделять дыхательным упражнениям хотя бы пять минут". - заключил специалист.