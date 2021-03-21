Эти продукты улучшают работу мозга

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в интервью телеканалу "Звезда" назвал продукты, улучшающие работу головного мозга и позволяющие поддерживать мыслительные способности в хорошем состоянии, передает Day.Az.

По его словам, наиболее положительный эффект на клетки мозга оказывает жирная морская рыба, наподобие лосося или скумбрии. "Там много омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для построения мембран нервных клеток", - сказал Гинзбург.

На втором месте относительно пользы для ума находятся яйца и яичные желтки. Они содержат необходимые для построения мембран фосфолипиды. Третье место в перечне заняли такие "окрашенные овощи", как морковь, томат, перец и тыква. "Они содержат бета-каротин и каротиноиды, которые обладают выраженным антиоксидантным действием", - пояснил специалист.

Отмечается, что четвертое место в этом списке досталось цитрусовым, а пятое - ряду специй и приправ, таким как куркума, имбирь и чеснок.