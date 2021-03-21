Названы причины, повышающие риск заражения COVID-19

Риск заражения коронавирусной инфекцией и ухудшения ее течения повышается при употреблении алкоголя и никотиносодержащей продукции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

"Совершенно определенно, потребление алкоголя, наркотиков, потребление никотиносодержащей продукции повышает вероятность заражения коронавирусной инфекцией и утяжеляет течение заболевания", - отметил он.

Брюн подчеркнул, что люди, страдающие алкоголизмом, переносят коронавирусную инфекцию более тяжело.