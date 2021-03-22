Диетолог перечислила полезные для здоровья глаз продукты

Российский врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова перечислила полезные для здоровья глаз продукты. Как передает Day.Az, ее слова приводит "Звезда".

"В первую очередь это черника и голубика. Сейчас, правда, не сезон, но никто не отменяет замороженные ягоды. Их можно просто разморозить и съесть. Но делать из ягод варенье не стоит - в нем для глаз не останется ничего интересного. Вещества в чернике и голубике стимулируют микроциркуляцию крови и питание глазного нерва", - сообщила Белоусова.

Эксперт также посоветовала употреблять морковь. По ее словам, корнеплод улучшает так называемое "сумеречное" зрение. Диетолог отметила, что при термической обработке овоща в ее составе улучшается бета-каротин. В сыром виде морковь также полезна для глаз.

Врач отметила, что жевательная резинка улучшает кровообращение и подпитку для глаз. Однако жевать ее рекомендуется в разумных пределах.