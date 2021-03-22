Стало известно о новой версии ВОЗ насчет происхождения коронавируса

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассматривают новую версию происхождения коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным американского агентства, на этой неделе будет опубликован доклад экспертов, которые посетили китайский Ухань. В данном документе будет представлена версия, что COVID-19 по происхождению может быть схож с вирусом, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Его первоначальными носителями являются летучие мыши, а к людям он передался через гималайских цивет. Отмечается, что данные выводы не носят окончательного характера.

Британский зоолог Питер Дасзак, чьи суждения приводятся в докладе, отмечает, что распространение вируса может быть связано с торговлей дикими животными. Так, он рассказал, что на рынке продавали зверей, которые могли заразиться коронавирусом от летучих мышей и в дальнейшем передать его человеку. Главный вывод в том, что тот же путь, каким возник острый респираторный синдром, существовал и для коронавируса, заключил эксперт.