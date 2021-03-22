Вирусолог рассказал об особенности иммунитета к COVID-19 у пожилых

Иммунитет пожилых людей слабо отвечает при встрече с коронавирусной инфекцией, из-за чего среди переболевших пенсионеров велики шансы повторного заражения. Об этой особенности "Известиям" рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, этот феномен, а также высокая смертность при COVID-19 в возрастных группах, связаны со старением иммунной системы вместе со всем организмом. Так, адаптивный иммунитет человека, состоящий из B- и T-клеток, активно вырабатывается в детстве и юности, но с возрастом продуцируется все меньше. "В пожилом возрасте новые B- и T-клетки практически не формируются", - отметил ученый.

За выработку Т-клеток отвечает тимус (вилочковая железа), уточнил Волчков. Со временем он рассасывается и к 40-50 годам практически исчезает. Поэтому взрослые люди, и особенно пожилые, живут со сформированным в молодости набором T-клеток.

Вирусолог добавил, что иммунитет у пожилых способен реагировать на новые раздражители, но будет защищать уже не так эффективно. Для защиты пенсионеров необходимо вакцинировать и их самих, и всех не переболевших.