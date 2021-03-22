Новые испытания вакцины AstraZeneca в США, Чили и Перу показали ее эффективность

Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca ("Астразенека") и Оксфордского университета продемонстрировала высокую степень эффективности по итогам третьего этапа клинических испытаний в Соединенных Штатах, Чили и Перу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным AstraZeneca, ее вакцина оказалась эффективной в 79% случаев против заболевания коронавирусной инфекцией с симптомами и в 100% защитила от тяжелого течения болезни с осложнениями и госпитализацией. Уточняется, что среди пациентов в возрасте выше 65 лет эффективность вакцины составила 80%.

Как отмечается в пресс-релизе, компания в "ближайшие недели" подготовит документы для их подачи в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США для сертификации вакцины.

Всего в третьем этапе испытаний приняли участие 32,4 тыс. человек. Лишь в 141 случаях у участников исследований были отмечены симптомы заболевания.