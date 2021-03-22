Страдающие ожирением дети оказались более уязвимы перед COVID

Дети с лишним весом оказались более уязвимы перед коронавирусом по сравнению с более здоровыми ровесниками.

Как сообщает Роспотребнадзор, у страдающих ожирением детей за год были зарегистрированы более трех десятков случаев мультивоспалительного постковидного синдрома, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Страдающих от последствий перенесенного коронавируса детей клали в больницы почти в восьмидесяти процентах случаев - у детей была сильная лихорадка, нарушения работы почек и даже патологии работы сердца.

"[Осложнения проявляются] в виде стойкой, более пяти дней, лихорадки, гипотензии, полиорганными нарушениями, патологией сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, почек, гематологическими, дерматологическими, неврологическими симптомами. Амбулаторно лечить эту патологию нельзя, требуется стационар", - цитируют "Известия" слова члена-корреспондента РАН Александра Горелова.