Ученые обнаружили связь между группой крови и сердечным приступом. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале "Артериосклероз, тромбоз и сосудистая биология" Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association, AHA), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи пришли к выводу, что люди со второй и третьей группой крови более подвержены риску сердечного приступа.

В исследовании приняли участие более 400 тысяч человек. В результате выяснилось, что у людей со второй и третьей группой крови риск сердечного приступа на восемь процентов выше, чем у людей с первой группой. Помимо этого, у этих групп вероятность развития тромбоза вен выше на 51 процент, а вероятность развития тромбоэмболии легочной артерии - на 47 процентов. Однако люди с первой группой крови больше склонны к повышению артериального давления.

Как отмечает Times of India, аналогичное исследование, в котором приняли участие более 1,36 миллиона человек, было проведено Европейским обществом кардиологов в 2017 году. Оно также показало, что люди с первой и второй группой крови на девять процентов больше подвержены риску коронарных и сердечно-сосудистых заболеваний, в особенности сердечным приступам.