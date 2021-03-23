Кардиолог назвала причины повышенного артериального давления у детей и взрослых

Артериальная гипертензия может развиваться в том числе в раннем возрасте по нескольким причинам. Их телеканалу "Звезда" назвала врач-кардиолог Юлия Маршинцева, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, у детей встречается вторичная гипертензия, которая имеет не сосудистую причину и связана с проблемами с гормонами, почками, надпочечниками. Иногда повышенное артериальное давление у несовершеннолетних возникает из-за переутомления и недосыпа. "Гаджеты тоже могут повышать давление, еще вегетососудистая дистония так называемая", - отметила медик.

У взрослых гипертензия начинается по другим причинам, например, неврологическим. Часто такое происходит, если человек мало спит, курит, устает на работе. При этом курение выступает дополнительным фактором риска развития проблем с давлением. "Когда человек высыпается или уходит в отпуск, то без таблеток все само собой проходит", - сказала Маршинцева.

Она добавила, что с возрастом сосуды теряют эластичность, поэтому их надо укреплять через спорт, закаливание, контроль холестерина.