Новый алгоритм в 13 раз ускорил тестирование на COVID-19

Биологи разработали новую методику группового тестирования на COVID-19. Благодаря ей результаты можно получить примерно в 13 раз быстрее, чем при индивидуальном тестировании каждой пробы. Описание разработки опубликовал научный журнал Scientific Reports, кратко об этом пишет пресс-служба НИУ ВШЭ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Тесты на коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) основываются на полимеразной цепной реакции (ПЦР) и ее аналогах, а также на обнаружении антител к вирусу в крови пациента. Такое тестирование зачастую занимает много времени, а потребность в них очень велика.

Чтобы ускорить этот процесс, ученые предлагают перейти от индивидуальных тестов к обобщенным. Для этого лаборанты смешивают образцы биологических жидкостей пациентов разными способами и пытаются найти в них следы коронавируса нового типа. Однако подобный метод менее точен по сравнению с классическим тестированием на COVID-19.

В новом исследовании Марио Гуаррачино из Высшей школы экономики вместе с коллегами предложили еще один подход для группового тестирования, который почти не уступает в точности индивидуальному. При этом благодаря ему можно ускорить и удешевить массовые тесты даже если в популяции много носителей COVID-19.

В основе метода лежит алгоритм, с помощью которого можно эффективно подбирать размеры групп пациентов для каждого этапа тестов. Он учитывает долю носителей SARS-CoV-2 в текущий момент и множество других параметров.

Свою разработку ученые проверили на нескольких разных выборках проб, в которых было как очень много, так и очень мало носителей коронавируса. Алгоритм хорошо показал себя в обоих случаях. Он обошел все существующие методики подбора размеров групп для тестирования, позволив сократить общее количество тестов примерно в 13 раз по сравнению с индивидуальными проверками на COVID-19.

Разработчики предлагают использовать эту технологию для тестирования людей без симптомов COVID-19 в регионах с предположительно низкой заболеваемостью. Это позволит выявлять заболевших максимально быстро и с минимальным количеством тестов и своевременно предотвращать новые вспышки коронавирусной инфекции.