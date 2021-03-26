В санитайзерах обнаружили вызывающее рак вещество

Американская фармацевтическая компания Valisure, которая занимается проверкой медицинских препаратов на рынке, обнаружила, что некоторые дезинфицирующие средства для рук содержат бензол - вещество, вызывающее рак, передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

Бензол был обнаружен в средствах, которые вышли на рынок после того, как основные санитайзеры исчезли из продажи в разгар пандемии коронавируса, пишет агентство.

Valisure проверила 260 бутылок от 168 торговых марок и обнаружила, что 17% содержат определяемый уровень бензола. В 21 бутылке (8%) содержался бензол в объеме более двух частей на миллион - это временный предел, который Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) установило для жидких дезинфицирующих средств для рук.

Большая часть дезинфицирующих средств, содержащих высокий уровень бензола, была произведена в Китае или США.

О том, что бензол вызывает рак, сообщало Министерство здравоохранения и социальных служб США. Подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по исследованию рака относит его к веществам с самым высоким риском наравне с асбестом.