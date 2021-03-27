Биологи провели первые испытания вакцины от диффузной глиомы

Немецкие биологи разработали и впервые проверили на практике вакцину от диффузной глиомы - одной из самых агрессивных форм рака мозга. В результате иммунитет нескольких десятков пациентов уничтожил все скопления раковых клеток в нервной ткани. Описание их исследования опубликовал научный журнал Nature, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В отличие от многих других типов рака, у глиомы нет четких границ. Она быстро распространяется по самым разным регионам центральной нервной системы, из-за чего часто ее нельзя удалить хирургическим путем или уничтожить радиотерапией. Профессор Гейдельбергского университета Вольфганг Вик с коллегами создали вакцину от тяжелой разновидности этого рака - диффузной глиомы.

"Каждый год глиому диагностируют примерно у пяти тысяч жителей Германии, у 1,2 тыс. она проходит в диффузной форме. До недавнего времени не было никаких способов полностью остановить рост опухолей", - рассказал Вик.

В клетках этой формы глиомы часто встречаются мутации в гене IDH1. Он отвечает за работу одного из важнейших звеньев круговорота питательных веществ в организме. Подобные изменения в структуре ДНК не ускоряют, а замедляют развитие опухоли, а также служат ее опознавательным знаком, так как мутации в гене IDH1 не встречаются в здоровых клетках.

Ученые предположили, что эту особенность диффузной глиомы можно использовать для создания вакцины, которая может "научить" иммунитет распознавать раковые клетки и не трогать здоровые нейроны и вспомогательные тельца мозга.

Подобный метод лечения называют иммунотерапией. В последние годы ученые активно исследуют ее применение для борьбы с раком кожи, легких и другими новообразованиями. Ключевой принцип иммунотерапии состоит в том, чтобы "натравить" иммунитет на злокачественные опухоли. Для этого ученые используют антитела, которые "метят" раковые клетки.

Работу новой вакцины, которую назвали IDH1-vac, ученые сперва проверили на мышах с частично человеческой иммунной системой. Затем препарат протестировали на 33 добровольцах, которые страдали от диффузной формы глиомы и проходили лечение в медицинских центрах Германии.

Изначально исследователи планировали лишь проверить, насколько вакцина безопасна. Однако первые же наблюдения показали, что более чем у 93% участников эксперимента выработалась сильная реакция на вакцину и мутантную форму белка IDH1. При этом никаких серьезных побочных эффектов, которые угрожали бы жизни пациентов или вызывали у них большой дискомфорт, ученые не зафиксировали.

Дальнейшие наблюдения, которые длились два года, показали, что с помощью вакцины рак удалось полностью остановить в организме примерно 82% пациентов. В ближайшее время ученые продолжат клинические испытания на большем количестве добровольцев, а также попытаются усилить действие вакцины, объединив ее с чекпоинт-терапией.

Так называют относительно новый подход к борьбе с раком, направленный на нейтрализацию тех молекул, которые раковые клетки вырабатывают для подавления иммунной системы, используя антитела и редактируя геном иммунных клеток. Комбинация подобных приемов с IDH1-vac, как надеются ученые, поможет иммунитету активнее бороться с диффузной глиомой и уничтожать все крупные скопления раковых клеток в мозге пациентов.