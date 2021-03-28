Врач рассказал об опасных для психики последствиях COVID-19

Усталость одновременно психологическое и физическое состояние человека. Оно проявляется как следствие напряженной и длительной работы. Медики утверждают, что таким образом организм сигнализирует, что нужно сделать "передышку". Лучше всего в таких случаях помогают смена обстановки или даже отпуск.

Но бывает, что даже отдых не дает ощущение, что организм "перезарядился". Если к утомленности присоединяются плохое настроение, нежелание что-либо делать, то нужно как можно скорее обратиться к врачу. Об этом в эфире "Радио-1" рассказал психиатр, психотерапевт, врач-нарколог Василий Шуров, передает Day.Az.

Специалист отметил, что такие признаки наблюдаются зачастую у людей, переболевших коронавирусной инфекцией. По его словам, такие пациенты имеют проблемы с концентрацией, а также быстрой утомляемостью. Из-за исчезновения вкусов и запахов падает аппетит, что приводит к астении и ангедонии.

"Если такое состояние запустить, оно выльется в социофобию, запредельную тревогу, панические атаки", - пояснил врач, добавив, что депрессией от COVID-19 страдают в большей степени те, кто перенес вирус в тяжелой форме.

Шуров заявил, что такое состояние объясняется последствиями острой гипоксии, которую испытывает человек во время болезни коронавирусом. Нехватка кислорода негативно сказывается на работе мозга. Также из-за тяжелого состояния у человека может развиться тревожность, страх смерти.

В том случае, если пациент после коронавируса испытывает так называемый постковидный синдром, ему выписывают медикаментозное лечение. Также человека могут отправить в реабилитационный центр, а при особо сильном проявлении такого состояния возможна и госпитализация.

Для восстановления нормальной жизнедеятельности, врачи прописывают витамины, отдых и занятия спортом. Шуров подчеркнул, что важную роль в реабилитации играет поддержка со стороны близких, так как в таком состоянии очень сложно принимать решения, действовать самому.