https://news.day.az/medicine/1328637.html В ЕС одобрили три новых площадки для производства COVID-вакцин
В ЕС одобрили три новых площадки для производства COVID-вакцин
Регулятор Евросоюза в сфере лекарственных средств (ЕМА) одобрил новые площадки для производства вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Препараты будут производить в Нидерландах, Германии и Швейцарии, пишет Европейская правда, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Данное решение принято с целью увеличения объемов поставок COVID-вакцин в Европе.
Так, производство вакцин AstraZeneca разрешено одной из фабрик в нидерландском городе Лейден.
Препарат от коронавируса Pfizer/BioNTech будет выпускаться в немецком Марбурге.
В швейцарском Виспи займутся производством вакцины Moderna.
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