В ЕС одобрили три новых площадки для производства COVID-вакцин

Регулятор Евросоюза в сфере лекарственных средств (ЕМА) одобрил новые площадки для производства вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Препараты будут производить в Нидерландах, Германии и Швейцарии, пишет Европейская правда, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Данное решение принято с целью увеличения объемов поставок COVID-вакцин в Европе.

Так, производство вакцин AstraZeneca разрешено одной из фабрик в нидерландском городе Лейден.

Препарат от коронавируса Pfizer/BioNTech будет выпускаться в немецком Марбурге.

В швейцарском Виспи займутся производством вакцины Moderna.