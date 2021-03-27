Эта пищевая добавка снижает иммунитет

Ученые обнаружили пищевую добавку, которая может снижать иммунитет, сообщил портал MedicalXpress.

Как передает Day.Az, исследователи из Environmental Working Group проанализировали влияние на организм наиболее распространенных химических веществ, добавляемых в пищу, а также соединений, которые переходят в продукты питания из упаковочных материалов или технологического оборудования во время изготовления.

Специалисты выявили существенный негативный эффект от употребления третичного бутилгидрохинона, или Е319, который применяется при производстве растительных и животных жиров, в том числе рыбьего жира, а также добавляется в сухие полуфабрикаты кондитерских изделий, сухие завтраки, концентраты супов и соусы. Как оказалось, присутствие этого вещества в рационе снижает иммунную защиту организма, а также способен влиять на эффективность вакцин и может быть связан с ростом пищевой аллергии.