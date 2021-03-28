Врач рассказала о пользе пандемии для облегчения весенней аллергии

Врач-терапевт Людмила Лапа раскрыла россиянам неочевидные плюсы пандемии для аллергиков в весенний период, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врача, сохраняющийся масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса, может быть полезным и снизить риски для иммунной системы.

Так, терапевт пояснила, что с марта по апрель следует с особой осторожностью посещать парки - как раз в этот период вместе с таянием снега и образованием пыльцы грибков (перегноя) проявляются первые симптомы аллергии у людей.

"Идем в парк - надеваем маску обязательно, потому что пыльца не пройдет через нее", - посоветовала Лапа. Помимо этого, для защиты от пыльцы врач порекомендовала аллергикам назальные фильтры, которые вставляются в нос.

Как отметила Лапа, помимо пыльцы деревьев, сильную аллергию могут вызывать цветение различных трав, например одуванчиков.