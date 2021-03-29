Врач назвала способ избежать последствий коронавируса

Чтобы улучшить самочувствие и вернуть обоняние после перенесенного коронавируса, рекомендуется обратиться к реабилитологу. Такой способ избежать последствий болезни в беседе с телеканалом "Звезда" назвала врач-терапевт Людмила Лапа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, обоняние и вкус восстанавливаются у всех по-разному, но пациентам все равно следует соблюдать главные правила постковидной реабилитации.

"Противовирусную терапию принимаем достаточно долго, хотя обычно она назначается на краткий курс, на пять дней. Но при COVID-19 назначаем до 15 дней минимум, чтобы убрать "атаку" и воспаление по слизистым горла", - рассказала Лапа.

Кроме того, врач отметила необходимость применять иммунные препараты, которые восстанавливают работу слизистой. "Аденовирус проникает в лимфоузлы, и если там остается, постоянно подпитывает и не дает восстановиться слизистой носоглотки", - заявила Лапа.