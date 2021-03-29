COVID-19 заразнее атипичной пневмонии

Исследователи из США объяснили скорость и широту распространения коронавируса по сравнению с атипичной пневмонией высокой силой взаимодействия спайкового белка вируса с рецептором, через который он проникает в клетки организма. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Коронавирусы SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1 используют рецептор ACE2, чтобы проникнуть в клетки организма человека. Рецептор связывается с клеткой с помощью гибких выростов спайкового белка (S-белка), которые составляют "корону" вируса.

Учёные из Лихайского университета разработали технологию количественного определения силы взаимодействия между S-белком и рецептором ACE2. В ходе исследования удалось установить, что взаимодействие между спайковым белком SARS-CoV-2 и рецепторами ACE2 намного сильнее, чем взаимодействие между структурно идентичным белком SARS-CoV-1 и теми же рецепторами. Исследователи установили, что всё дело в ранее неизвестном взаимодействии между шипом SARS-CoV-2 и гликанами ACE2 - группами сахаров, прикреплёнными к поверхности рецепторов.

"После того как мы удалили все гликаны ACE2 и снова измерили силу взаимодействия, мы увидели, что сила взаимодействия S-белка SARS-CoV-2 с ACE2 упала до уровней, аналогичных SARS-CoV-1", - приводятся в пресс-релизе вуза слова главы исследования, доцента кафедр биоинженерии и машиностроения и механики Фрэнка Чжана.

По мнению авторов исследования, наличие этого взаимодействия и объясняет усиленную связь вирус-клетка и более высокий уровень заражения COVID-19 по сравнению с аналогичным вирусом, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2002-2004 годах.

Учёные выразили надежду, что полученные данные послужат основой для разработки новых стратегий выявления, профилактики и лечения коронавируса нового типа, а также для создания новых вакцинных препаратов.