Переболевшим COVID-19 нельзя лететь в страны с жарким климатом

Полеты в жаркие страны запрещены людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, так как от высокой температуры страдает сердечно-сосудистая система и есть риск развития тромбоза. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ, профессор Галина Иванова в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ни в коем случае нельзя лететь в страны с жарким климатом, потому что невозможно гарантировать, что у человека не разовьются тромбозы и эмболии. От жары очень серьезно страдает сердечно-сосудистая система. Важно еще учитывать нагрузку, которая будет связана с перелетом и акклиматизацией, есть очень большой риск получить тромбоз где-нибудь на острове Бали и все свое состояние потратить на лечение", - сообщила Иванова.

Также она рассказала, что нагрузка на сердечно-сосудистую систему есть в горах из-за разреженной атмосферы. Поэтому перед поездкой в горы и катанием на лыжах нужно предварительно получить консультации у врача, отметила профессор. "Это не значит, что нужно сидеть и бояться всю оставшуюся жизнь тромбоза. Надо заниматься своим здоровьем, посещать врача терапевта, пульмонолога, врача физической и реабилитационной медицины, задавать им вопросы", - добавила Иванова.