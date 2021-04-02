Ученые нашли в плесени вещества-убийцы коронавируса

Ученые из Южно-Уральского государственного университета совместно с зарубежными коллегами нашли в плесневых грибах рода Aspergillus вещества, которые способны останавливать размножение и функционирование SARS-CoV-2. Эти соединения образуют комплекс с протеазой и РНК-репликазой, что позволяет блокировать размножение вируса в организме человека, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы исследовали плесневые грибы Aspergillus, которые являются натуральным продуктом. Это те же грибы, которые вызывают поражение легких. Однако никаких шансов на микоз при употреблении лекарства нет. Это низкомолекулярные соединения, всего лишь выделенные из плесени. Размножаться они не умеют", - рассказал начальник Научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств ЮУрГУ Владимир Потемкин.

Предполагается, что из плесени можно создать уникальное лекарство, которое будет эффективно предотвращать распространение вируса, а также будет менее токсичным, чем уже существующие препараты, сообщают "Известия".

Впрочем, эту гипотезу еще предстоит проверить на клеточных культурах.

На исследование всех возможностей плесневых грибов в деле остановки продвижения коронавируса по планете отводится два года.